Гол Нани помог «Орландо Сити» сыграть вничью с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата MLS «Миннесота» дома сыграла вничью с «Орландо Сити» — 1:1. В составе гостей с пенальти отличился португальский нападающий Луиш Нани. У хозяев гол на счету Абу Данлади.

В параллельной встрече «Чикаго Файр» обыграл «Филадельфию» — 2:0. Дубль на счету Неманьи Николича. Николас Гайтан в конце первого тайма получил красную карточку.