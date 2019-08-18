Гол Нани помог «Орландо Сити» сыграть вничью с «Миннесотой»
05:16
В матче регулярного чемпионата MLS «Миннесота» дома сыграла вничью с «Орландо Сити» — 1:1. В составе гостей с пенальти отличился португальский нападающий Луиш Нани. У хозяев гол на счету Абу Данлади.
Nani converts the penalty! 1-0 @OrlandoCitySC! #MINvORL pic.twitter.com/ipmTkCz53z— Major League Soccer (@MLS) August 18, 2019
В параллельной встрече «Чикаго Файр» обыграл «Филадельфию» — 2:0. Дубль на счету Неманьи Николича. Николас Гайтан в конце первого тайма получил красную карточку.