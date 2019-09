«Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата MLS — 3:4. В составе гостей гол и результативная передача на счету шведского форварда Златана Ибрагимовича. В активе нападающего 23 гола в 23 встречах.

