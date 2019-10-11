Гол и результативная передача Витинью помогли «Фламенго» обыграть «Атлетику Минейру»

«Фламенго» обыграл «Атлетику Минейро» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Бразилии. В составе победителей гол и результативная передача на счету экс-форварда ЦСКА Витинью. Также у победителей отличились Вилиан Аран и 17-летний полузащитник Рейниер. У гостей забил Натан.

FLAMENGO NA FRENTE DE NOVO! VITINHO FAZ BELO GOL



Vitinho recebe de Pablo Mar? pela esquerda, limpa a marca??o de Patric, encara Maidana dentro da ?rea e bate. A bola entra no cantinho esquerdo de Wilson! pic.twitter.com/eA26hJNBnF — UOL Esporte (@UOLEsporte) October 11, 2019

«Фламенго» с 55 очками закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Команда Витинью на 8 баллов опережает ближайшего преследователя. «Атлетику Минейро» (31) — 11-й.