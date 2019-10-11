Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Гол и результативная передача Витинью помогли «Фламенго» обыграть «Атлетику Минейру»

03:58
Теги:

«Фламенго» обыграл «Атлетику Минейро» (3:1) в матче 24-го тура чемпионата Бразилии. В составе победителей гол и результативная передача на счету экс-форварда ЦСКА Витинью. Также у победителей отличились Вилиан Аран и 17-летний полузащитник Рейниер. У гостей забил Натан.

«Фламенго» с 55 очками закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Команда Витинью на 8 баллов опережает ближайшего преследователя. «Атлетику Минейро» (31) — 11-й.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир