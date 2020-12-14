Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассчитывает вернуться в сборную России. 33-летний хавбек провел за национальную команду 57 матчей и забил 5 мячей, приняв участие в Евро-2012 и 2016, ЧМ-2014 и Кубке конфедераций-2017.

— Вернуться в сборную? Почему нет? — сказал Глушаков в эфире «Матч премьер». — Вы говорите, старые футболисты. У нас есть Жирков, который сейчас играет. Игнашевич в 38 лет играл на чемпионате мира. Я не считаю возраст. Если выполняешь обязанности, объем работы, то можешь играть.

Глушаков не вызывался в сборную с марта 2018 года, когда он вышел на поле в товарищеском матче с Бразилией (0:3).