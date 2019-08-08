Глеб стал футболистом "Ислочи"

Белорусский футбольный клуб "Ислочь" объявил о подписании контракта с полузащитником Александром Глебом. В своей новой команде 38-летний белорус будет выступать под 13-м номером.

Александр Глеб известен по выступлениям за БАТЭ, "Штутгарт", лондонский "Арсенал", "Барселону", "Бирмингем", "Вольфсбург", "Крылья Советов", "Коньяспор" и "Генчлербирлиги". Он шесть раз признавался лучшим игроком Белоруссии (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Белоруссии (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018), обладателем Кубка Испании (2009), обладателем Кубка английской лиги (2011), серебряным призером чемпионата Германии (2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2008). С 2001 года выступает в составе национальной сборной Белоруссии.