Главный тренер сборной Венесуэлы подал в отставку
22:45
Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель подал в отставку, сообщает ESPN.
— Я принял решение подать в отставку. Мои отношения с руководством федерации футбола в последнее время испортились, и в нынешних условиях я не могу работать, — объяснил 46-летний специалист.
Дудамель возглавил сборную Венесуэлы в апреле 2016 года. За это время команда под его руководством сыграла 42 матча, в которых добыла 12 побед, потерпела 17 поражений и 17 матчей завершились вничью.
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