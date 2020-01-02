Главный тренер сборной Венесуэлы подал в отставку

Главный тренер сборной Венесуэлы Рафаэль Дудамель подал в отставку, сообщает ESPN.

— Я принял решение подать в отставку. Мои отношения с руководством федерации футбола в последнее время испортились, и в нынешних условиях я не могу работать, — объяснил 46-летний специалист.

Дудамель возглавил сборную Венесуэлы в апреле 2016 года. За это время команда под его руководством сыграла 42 матча, в которых добыла 12 побед, потерпела 17 поражений и 17 матчей завершились вничью.