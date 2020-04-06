Главный тренер сборной ОАЭ уволен, не успев вывести команду ни на одну игру
16:52
Футбольная ассоциация ОАЭ расторгла контракт с главным тренером национальной команды Иваном Йовановичем, об этом сообщается на официальном сайте организации.
Йованович возглавил сборную ОАЭ в декабре прошлого года, подписав контракт на полгода. Он должен был подготовить национальную команду к оставшимся матчам отборочных турниров на ЧМ-2022 и Кубка Азии-2023. Однако из-за пандемии коронавируса не успел вывести команду ОАЭ ни на одну игру.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020