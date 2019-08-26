Главный тренер «Млады Болеслав» считает, что Комличенко должен играть лучше, если хочет исполнить мечту

Главный тренер чешской «Млады Болеслав» Йозеф Вебер поделился мнением об игре российского нападающего Николая Комличенко, который оформил покер в матче с «Ческе-Будеевице» (4:2).

— Критиковать игрока, который забил четыре гола, смешно, — цитирует Idnes.cz Вебера. — Вы в курсе, что Комличенко мне, как приемный сын, но если он хочет исполнить свою мечту, то должен играть еще лучше.

Насколько знаю, переговоры по его трансферу не ведутся. Но перед закрытием трансферного окна все может ускориться. Сейчас ничего не происходит, видимо, он будет на следующей тренировке", — приводит слова Вебера.

На счету 24-летнего Комличенко пять голов и четырех играх за «Младу Болеслав» в текущем сезоне.

Покер Комличенко помог «Младе Болеслав» обыграть «Ческе-Будеевице»