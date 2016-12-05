09:51 5 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Главный тренер "Эшторила" похвалил Базелюка после игры с "Белененсешем"

0
0
0

Главный тренер "Эшторила" Фабиану отметил игру российского нападающего Константина Базелюка в матче 12-го тура чемпионата Португалии с "Белененсешем" (1:1). Россиянин вышел на поле на 71-й минуте встречи, а на 81-й минуте сравнял счет.

– В футболе нет справедливости, есть результат, – цитирует Мaisfutebol Фабиану. – Клебер и Ману оказались тяжелыми потерями для нас. Мы не были хороши, особенно в первой половине. Во втором тайме соперник имел хорошие шансы и забил, а затем забил Базелюк. Прошло много времени с тех пор, как он выходил на поле, но он это заслужил. Некоторые игроки были более нервными и тревожными сегодня. Это дерби. Мы должны иметь терпение. Молодежь показала сегодня, что на нее можно рассчитывать.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ