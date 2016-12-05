Главный тренер "Эшторила" похвалил Базелюка после игры с "Белененсешем"

Главный тренер "Эшторила" Фабиану отметил игру российского нападающего Константина Базелюка в матче 12-го тура чемпионата Португалии с "Белененсешем" (1:1). Россиянин вышел на поле на 71-й минуте встречи, а на 81-й минуте сравнял счет.

– В футболе нет справедливости, есть результат, – цитирует Мaisfutebol Фабиану. – Клебер и Ману оказались тяжелыми потерями для нас. Мы не были хороши, особенно в первой половине. Во втором тайме соперник имел хорошие шансы и забил, а затем забил Базелюк. Прошло много времени с тех пор, как он выходил на поле, но он это заслужил. Некоторые игроки были более нервными и тревожными сегодня. Это дерби. Мы должны иметь терпение. Молодежь показала сегодня, что на нее можно рассчитывать.