Глава брестского "Динамо": "Предложение Гинера диверсионно и вредно"

Глава брестского "Динамо" Александр Зайцев негативно воспринял идею приглашения белорусских команд в российский чемпионат. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил привлекать клубы из Белоруссии, Армении и Казахстана в РПЛ.

– Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионно и вредно – даже с точки зрения его обсуждения, – цитирует "Прессбол" Зайцева.

Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого"русского мира". Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам – вредно.

Мне интересно, на каких основаниях белорусский, армянский или казахстанский клуб пустят в сильнейший дивизион чемпионата России. Не секрет, что в процессе конфликтов с федерацией по поводу "дела Савицкого" мы изучали вариант перехода в чемпионат Украины, Польши или Литвы. Так что в этом вопросе я довольно компетентен. И могу сказать, что даже с учетом хороших отношений и многочисленных знакомств с топ-менеджментом этих федераций и чиновниками УЕФА путь в высшую лигу всегда один – из самого нижнего дивизиона. Исключений не будет ни для кого.

– Тем не менее российская сторона пригласила представителей БФФ для обсуждения вопроса.

– Думаю, это будет визит вежливости, не более того. Съездят, поговорят – на уровне людей, не принимающих решения, и этим, уверен, все и ограничится. Так что причин для волнений не вижу. Хотя мне как гражданину приятно, что наших болельщиков взволновал сам факт подобного развития событий. Как и то, что подавляющее их большинство вхождения белорусских клубов в российский чемпионат не хотят.