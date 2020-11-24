Глава Африканской конфедерации футбола обжалует отстранение ФИФА

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад подаст апелляцию в CAS на отстранение от футбольной деятельности, сообщает AS со ссылкой на марокканские СМИ. 60-летний мадагаскарец обвиняется в нарушении кодекса этики ФИФА, включая злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение средств.

Ожидается, что Ахмад встретится с адвокатами во вторник, на данный момент они оформляют официальную жалобу.

Ахмад Ахмад был избран главой CAF в марте 2017 года, сменив в должности Иссу Аяту.