Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Глава Африканской конфедерации футбола обжалует отстранение ФИФА

21:40

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад подаст апелляцию в CAS на отстранение от футбольной деятельности, сообщает AS со ссылкой на марокканские СМИ. 60-летний мадагаскарец обвиняется в нарушении кодекса этики ФИФА, включая злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение средств.

Ожидается, что Ахмад встретится с адвокатами во вторник, на данный момент они оформляют официальную жалобу.

Ахмад Ахмад был избран главой CAF в марте 2017 года, сменив в должности Иссу Аяту.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир