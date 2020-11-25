Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» новость о смерти Диего Марадоны.

В среду, 25 ноября, в Аргентине сообщили о том, что знаменитый футболист скончался на 61-м году жизни.

— У меня небольшие воспоминания о нем — сказал Геркус «СЭ». — Когда Марадона играл, я был еще совсем маленьким, да и в СССР чемпионат Италии не показывали. Он — икона Наполи, я видел фрески с его изображениями. Помню чемпионаты мира — абсолютно легендарный спортсмен. Он по сути в одиночку тащил сборную, для Неаполя он создал культ футбола. Это заслуживает огромного уважения. (Константин Колмаков)

Clarin: Диего Марадона умер