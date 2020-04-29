Генсек Ассоциации европейских лиг: «Нет универсального решения для всех стран»
17:38
Президент Ассоциации европейских лиг Ларс-Кристер Ульссон на специальном вебинаре дал оценку сегодняшней ситуации в футболе.
— Нет универсального решения для всех стран, старающихся возобновить соревнования. Каждая лига, каждая федерация исходит из своей ситуации. Мы, ассоциация лиг, стараемся в этом помочь, — отметил Ульссон. (Александр Бобров)
Тинькофф-чемпионат России ранее был приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.
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