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Генсек Ассоциации европейских лиг: «Нет универсального решения для всех стран»

17:38
Меры борьбы с коронавирусом в Германии. Фото AFP
Меры борьбы с коронавирусом в Германии. Фото AFP
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Президент Ассоциации европейских лиг Ларс-Кристер Ульссон на специальном вебинаре дал оценку сегодняшней ситуации в футболе.

— Нет универсального решения для всех стран, старающихся возобновить соревнования. Каждая лига, каждая федерация исходит из своей ситуации. Мы, ассоциация лиг, стараемся в этом помочь, — отметил Ульссон. (Александр Бобров)

Тинькофф-чемпионат России ранее был приостановлен до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

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