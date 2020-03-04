Сегодня исполнилось 46 лет бывшему полузащитнику сборной Аргентины Ариэлю Ортеге.

Ортега защищал цвета «Валенсии», «Сампдории», «Пармы», «Фенербахче», также выступал в ряде аргентинских клубов, включая родной «Ривер Плейт», где и провел большую часть карьеры.

В сборной Аргентины Ортега отыграл 87 матчей, забил 16 мячей. Из них два — в ворота Ямайки в знаменитом матче группового турнира ЧМ-1998. Аргентинцы выиграли встречу со счетом 5:0, по мотивам этой игры группа «Чайф» написала песню «Аргентина — Ямайка — 5:0».

На протяжении карьеры Ортега испытывал проблемы с алкоголем и неоднократно срывался. С 2003 года он не вызывался в сборную Аргентины, но спустя семь лет смог вернуться и провел одну встречу незадолго до ЧМ-2010, однако на свой четвертый чемпионат мира он не поехал и в том же году завершил карьеру.