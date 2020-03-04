Гениальность, алкоголизм, дубль Ямайке, возвращение в сборную спустя 7 лет. Ортеге — 46
Сегодня исполнилось 46 лет бывшему полузащитнику сборной Аргентины Ариэлю Ортеге.
? ?Feliz cumple, Ariel Ortega! El f?tbol extra?a estas maravillas... pic.twitter.com/2Begqwkr4K— Diario Ol? (@DiarioOle) March 4, 2020
Ортега защищал цвета «Валенсии», «Сампдории», «Пармы», «Фенербахче», также выступал в ряде аргентинских клубов, включая родной «Ривер Плейт», где и провел большую часть карьеры.
В сборной Аргентины Ортега отыграл 87 матчей, забил 16 мячей. Из них два — в ворота Ямайки в знаменитом матче группового турнира ЧМ-1998. Аргентинцы выиграли встречу со счетом 5:0, по мотивам этой игры группа «Чайф» написала песню «Аргентина — Ямайка — 5:0».
На протяжении карьеры Ортега испытывал проблемы с алкоголем и неоднократно срывался. С 2003 года он не вызывался в сборную Аргентины, но спустя семь лет смог вернуться и провел одну встречу незадолго до ЧМ-2010, однако на свой четвертый чемпионат мира он не поехал и в том же году завершил карьеру.