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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Гэлакси» сыграл вничью с «Сиэтлом» благодаря дублю Ибрагимовича. Видео

07:18
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«Лос-Анджелес Гэлакси» дома сыграл вничью с «Сиэтл Сондерс» в матче регулярного чемпионата MLS (2:2). Дубль оформил шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович, один из голов он забил с пенальти. Всего на его счету 20 мячей в сезоне. С 6-й минуты «Гэлакси» играл в меньшинстве.

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