«Гэлакси» сыграл вничью с «Сиэтлом» благодаря дублю Ибрагимовича. Видео

«Лос-Анджелес Гэлакси» дома сыграл вничью с «Сиэтл Сондерс» в матче регулярного чемпионата MLS (2:2). Дубль оформил шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович, один из голов он забил с пенальти. Всего на его счету 20 мячей в сезоне. С 6-й минуты «Гэлакси» играл в меньшинстве.

We repeat...@Ibra_official DOES NOT MISS FROM HERE pic.twitter.com/EhLwACXsSS — LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019