«Гэлакси» сыграл вничью с «Сиэтлом» благодаря дублю Ибрагимовича. Видео
07:18
«Лос-Анджелес Гэлакси» дома сыграл вничью с «Сиэтл Сондерс» в матче регулярного чемпионата MLS (2:2). Дубль оформил шведский нападающий хозяев Златан Ибрагимович, один из голов он забил с пенальти. Всего на его счету 20 мячей в сезоне. С 6-й минуты «Гэлакси» играл в меньшинстве.
.@Ibra_official is TOO STRONG ?— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019
With hands all over him, #??9?? finishes a beauty from @SLletget! #LAvSEA pic.twitter.com/9uRU3a7ziO
We repeat...@Ibra_official DOES NOT MISS FROM HERE pic.twitter.com/EhLwACXsSS— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 18, 2019