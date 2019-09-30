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«Гэлакси» проиграл «Ванкуверу» — 3:4, Ибрагимович забил 29-й гол в сезоне

04:41
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«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома проиграл «Ванкуверу» — 3:4. Гости забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время. В составе хозяев отличился Златан Ибрагимович, это его 29-й мяч в сезоне.

«Гэлакси» с 51 очком в активе занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Ванкувер» (34) — последний. Команда Ибрагимовича уже гарантировала себе попадание в плей-офф.

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