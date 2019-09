«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома проиграл «Ванкуверу» — 3:4. Гости забили победный гол в компенсированное ко второму тайму время. В составе хозяев отличился Златан Ибрагимович, это его 29-й мяч в сезоне.

.@ibra_official finds his 29th goal of the year! We're all level again here! #LAvVAN pic.twitter.com/lEYWB8nJn9