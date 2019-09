«Гэлакси» благодаря голу и результативной передаче Ибрагимовича обыграл «Монреаль»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома обыграл «Монреаль Импэкт» — 2:1. В составе хозяев гол и результативная передача на счету Златана Ибрагимовича. В 26 матчах швед забил 27 голов. Также у победителей отличился Карлос Антуна. У гостей забил Ласси Лаппалайнен.

