«Гэлакси» благодаря голу и результативной передаче Ибрагимовича обыграл «Монреаль»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата MLS дома обыграл «Монреаль Импэкт» — 2:1. В составе хозяев гол и результативная передача на счету Златана Ибрагимовича. В 26 матчах швед забил 27 голов. Также у победителей отличился Карлос Антуна. У гостей забил Ласси Лаппалайнен.

«Гэлакси» с 48 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (37) — 9-й на Востоке.