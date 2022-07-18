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Сегодня, 07:24

Гарет Бэйл прокомментировал свою дебютную игру за «Лос-Анджелес»

Виктория Кравченко
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Нападающий Гарет Бэйл поделился эмоциями от дебюта за «Лос-Анджелес». Вместе с Джорджо Кьеллини они впервые сыграли за американскую команду.

«Это было потрясающе. Я чувствовал напряжение с первого тайма. Как только я оказался на скамейке запасных, я хотел попытаться выйти и помочь команде. Для меня также было важно привести себя в форму», — передает слова Бэйла пресс-служба команды.

Ранее 32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Предыдущим клубом Бэйла был «Реал», который он покинул в качестве свободного агента. В сезоне-2021/22 валлиец забил 1 гол в 7 матчах.

Гарет Бэйл
Джорджо Кьеллини
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