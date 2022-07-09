Гарет Бэйл прилетел в Лос-Анджелес

Новичок «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл прилетел в Лос-Анджелес. Ранее 32-летний валлиец подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Пресс-служба клуба MLS опубликовала в Twitter видео приезда новичка на стадион. Также была опубликована фотография встречи Бэйла и защитника Джорджио Кьеллини, который ранее стал игроком «Лос-Анджелеса».

Сегодня новый клуб Бэйла и Кьеллини сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси» в матче MLS.

Предыдущим клубом Бэйла был «Реал», который он покинул в качестве свободного агента. В сезоне-2021/22 валлиец забил 1 гол в 7 матчах.