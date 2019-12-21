«Галатасарай» ведет переговоры с Бен Арфа

Французский полузащитник Атем Бен Арфа продолжает поиск клуба. Как сообщает Le Figaro, интерес к 32-летнему хавбеку появился у «Галатасарая». Турецкий клуб вступил в переговоры с Бен Арфа и готовит для него контракт на 18 месяцев.

Напомним, что Бен Арфа стал свободным агентом после ухода из «Ренна» минувшим летом. Ранее он принадлежал «ПСЖ», но не играл в Париже, поэтому теперь судится со столичным клубом, требуя компенсации.