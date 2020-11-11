Гаго завершил профессиональную карьеру

Экс-защитник сборной Аргентины Фернандо Гаго в среду объявит о завершении карьеры, сообщает SportsCenter. Последним клубом 34-летнего аргентинца был «Велес Сарсфилд», за который он выступал с 2019 года.

«Хочу вам сказать, что я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. После 15 лет я выбрал такой путь с полным спокойствием и удовлетворением», — написал Гаго в Instagram.

За свою карьеру Гаго выступал за «Бока Хуниорс», «Валенсию», «Реал» и «Рому». На клубном уровне он сыграл в 366 матчах, забил 10 голов и сделал 29 голевых передач. За сборную Аргентины он провел 61 игру.