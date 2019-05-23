Габор Кирай завершил карьеру

Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение завершить карьеру. Последним клубом 43-летнего венгра стал "Халадаш", в составе которого в этом сезоне он сыграл 24 матча и пропустил 37 голов.

Ранее голкипер также выступал за "Фулхэм", "Бернли", "Кристал Пэлас", "Герту", "Байер" и "Вест Хэм".

Напомним, Кирай получил всемирную известность во время чемпионата Европы 2016 года, когда его сборная вышла на турнир после 44-летнего перерыва. Одним из самых ярких игроков в составе венгерской сборной был возрастной Кирай. Голкипер помог команде дойти до 1/8 финала турнира, где венгры проиграли Бельгии (0:4).