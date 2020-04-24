Футбольный сезон в Северной Ирландии не будет возобновлен, как минимум, до 1 июня

Приостановка футбольного сезона в Северной Ирландии из-за коронавируса продлена до 31 мая, сообщается на сайте Ирландской футбольной ассоциации.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования в мире отменены или приостановлены. По последним данным Worldometers на 24 апреля всего выявлено 2 801 649 случая заражения коронавирусом. Умерших — 195 438 человек, выздоровело — 775 988.