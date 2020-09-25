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Футбольная ассоциация Тринидада и Тобаго получила бан от ФИФА

03:40

ФИФА объявила о приостановке работы Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго (TTFA). Причиной являются нарушения устава организации.

Совет ФИФА ранее создал комитет по нормализации работы TTFA, но руководители решили обжаловать это решение в местном суде, что является нарушением регламента, запрещающего обращаться в обычные суды, если это не предусмотрено правилами ФИФА.

Бан будет снят, когда будут устранены все нарушения и будут полностью выполнены обязательства в качестве члена ФИФА.

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