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Футболист «Спортинга» заразился коронавирусом

08:25
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Лиссабонский «Спортинг» выступил с заявлением, в котором сообщил, что один из футболистов команды заразился коронавирусом. Имя игрока не разглашается.

— Наш клуб взял анализы у всех футболистов и персонала клуба на наличие коронавируса, — говорится в заявлении на официальном сайте «Спортинга». — По итогам исследования, заражение было выявлено у одного из игроков команды. Отметим, что у этого спортсмена отсутствовали симптомы болезни.

По последним данным Worldometers, в мире 2 831 860 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 197 318 летальных исходов, вылечились 807 010 человек.

В Португалии — 22 797 зараженных, 854 человека умерли, 1 228 — выздоровели.

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