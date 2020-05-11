«Футбол — не мертв». Погба, Неймар, Роналду, Гризманн в роли носильщиков гроба на первой полосе французского журнала
12:36
Популярный французский журнал So Foot опубликовал оригинальную обложку нового выпуска. На ней изображены Поль Погба, Неймар, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн в ролях носильщиков гроба.
Это отсыл к вирусному ролику с танцующими носильщиками гроба из Африки.
«Футбол — не мертв», — гласит заголовок на обложке журнала.
La Une magique de @sofoot. ??? pic.twitter.com/CgiZYhRhhQ— Actu Foot (@ActuFoot_) May 11, 2020
Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные соревнования по всему миру. Чемпионат Франции был завершен досрочно, но многие другие европейские первенства намерены возобновить сезон.