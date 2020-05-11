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«Футбол — не мертв». Погба, Неймар, Роналду, Гризманн в роли носильщиков гроба на первой полосе французского журнала

12:36
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Популярный французский журнал So Foot опубликовал оригинальную обложку нового выпуска. На ней изображены Поль Погба, Неймар, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн в ролях носильщиков гроба.

Это отсыл к вирусному ролику с танцующими носильщиками гроба из Африки.

«Футбол — не мертв», — гласит заголовок на обложке журнала.

Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные соревнования по всему миру. Чемпионат Франции был завершен досрочно, но многие другие европейские первенства намерены возобновить сезон.

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