Популярный французский журнал So Foot опубликовал оригинальную обложку нового выпуска. На ней изображены Поль Погба, Неймар, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн в ролях носильщиков гроба.

Это отсыл к вирусному ролику с танцующими носильщиками гроба из Африки.

«Футбол — не мертв», — гласит заголовок на обложке журнала.

Из-за пандемии коронавируса были прерваны почти все футбольные соревнования по всему миру. Чемпионат Франции был завершен досрочно, но многие другие европейские первенства намерены возобновить сезон.