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Франк де Бур: «Рад, что мой тест на коронавирус отрицательный, но с другой стороны — лучше бы переболел»

12:53
Франк де Бур. Фото Reuters
Франк де Бур. Фото Reuters
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Главный тренер «Атланты» Франк де Бур рассказал о том, что сдал отрицательный тест на коронавирус, а также поделился мнением об инфекции.

— С одной стороны, я рад, что сдал отрицательный анализ, но с другой, я думаю, что предпочел бы быть зараженным коронавирусом, переболеть, — цитирует Tuttomercato де Бура. — Тогда я бы уже вылечился и выработал иммунитет к инфекции.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.

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