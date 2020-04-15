Главный тренер «Атланты» Франк де Бур рассказал о том, что сдал отрицательный тест на коронавирус, а также поделился мнением об инфекции.

— С одной стороны, я рад, что сдал отрицательный анализ, но с другой, я думаю, что предпочел бы быть зараженным коронавирусом, переболеть, — цитирует Tuttomercato де Бура. — Тогда я бы уже вылечился и выработал иммунитет к инфекции.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.