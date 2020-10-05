France Football назвал кандидатов на роли лучших вратарей и защитников в истории. В списке есть и Яшин

Издание France Football опубликовало претендентов на попадание в символическую сборную лучших игроков в истории футбола на позициях вратаря и защитников.

Как ранее стало известно, на позицию вратаря претендует в числе прочих советский голкипер Лев Яшин.

Вратари: Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нкомо, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, Лев Яшин, Дино Дзофф.

Правые защитники: Джузеппе Бергоми, Кафу, Карлос Альберту, Джалма Сантос, Клаудио Джентиле, Манфрид Кальтц, Филипп Лам, Вим Сюрбир, Лилиан Тюрам, Берти Фогтс.

Центральные защитники: Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Фабио Каннаваро, Марсель Десайи, Роналд Куман, Бобби Мур, Даниэль Пассарелла, Маттиас Заммер, Гаэтано Ширеа, Серхио Рамос.

Левые защитники: Андреас Бреме, Пауль Брайтнер, Антонио Кабрини, Джачинто Факкетти, Жуниор, Руд Крол, Паоло Мальдини, Марселу, Нилтон Сантос, Роберто Карлос.

12 октября будут представлены 20 полузащитников оборонительного плана и 20 — атакующего. 19 октября огласят по 10 кандидатов на позиции правых, центральных и левых форвардов.

Издание опросит 177 журналистов из ведущих мировых изданий, которые выберут на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную. Победители будут объявлены в декабре.