Фото дня: реакция ван Дейка на вручение награды игрока года ФИФА Месси

Сегодня, 23 сентября, в Милане прошла церемония вручения наград The Best FIFA Awards-2019. В кадры трансляции мероприятия попало лицо защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка, когда капитан и форвард «Барселоны» Лионель Месси получил приз лучшего игрока года ФИФА.

28-летний Ван Дейк, 32-летний Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду были претендентами на получение награды игрока года по версии ФИФА.

На фото видно, что голландец улыбается после объявления лауреата.

В сезоне-2018/19 Месси помог «Барселоне» стать чемпионом Испании, а также выиграл «Золотую бутсу» лучшему европейскому бомбардиру и назван лучшим футболистом чемпионата Испании.

В прошлом сезоне ван Дейк стал победителем Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», стал вице-чемпионом АПЛ и дошел до финала Лиги наций со сборной Голландии.

Игрок года по версии ФИФА. Live!