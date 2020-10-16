Форвард «Спортинга» близок к переходу в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Спортинга» Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает AS.

По информации источника, клуб из Лиссабона просит за игрока 11 миллионов евро. Отметим, что в случае, если сделка состоится, половину от суммы трансфера получит мадридский «Атлетико». Продавая 26-летнего аргентинца летом 2019 года, испанский клуб включил в сделку пункт о выплате 50 процентов с последующей продажи игрока.

В сезоне-2020/21 Вьетто провел за «Спортинг» 4 матча и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.