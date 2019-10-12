Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан может войти в руководство аргентинского «Индепендьенте», утверждает Ole. Совет директоров клуба рассматривает вариант создания технического комитета, чтобы распределить обязанности между структурами.

По мнению вице-президента «Индепендьенте» Пабло Мойяно, Форлан принесет клубу пользу, поскольку у него есть налаженные контакты с рядом зарубежных клубов.

Форлан — воспитанник «Индепендьтенте», в нем же он начал профессиональную карьеру. Впоследствии он защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Вильярреала», «Атлетико», «Интера» и ряда других клубов, а завершил карьеру в 2018 году в Гонконге.