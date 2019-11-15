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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Флорентино Перес стал президентом Всемирной футбольной ассоциации

22:31
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Президент «Реала» Флорентино Перес возглавил организацию, которая будет отвечать за проведение клубного чемпионатом мира, сообщает Marca.

Представители восьми клубов провели встречу в ФИФА, посвященную планированию будущего клубного чемпионата мира и создали Всемирную футбольную ассоциацию, которая будет курировать турнир.

На встрече присутствовали делегации «Реала» (Испания), «Милана» (Италия), «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейта» (оба — Аргентина), «Америки» (Мексика), «Окленда» (Новая Зеландия), «Гуанчжоу Эвергранд» (Китай) и «Мазембе» (ДР Конго).

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