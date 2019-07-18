05:56 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Фламенго" вылетел из Кубка Бразилии, Витинью принял участие в голевой атаке и не реализовал пенальти

0
Обсудить

В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии "Фламенго" проиграл "Атлетику Паранаэнсе" в серии пенальти - 1:2. Игроки "Фламенго" не реализовали 3 из 4 одиннадцатиметровых удара, в том числе не смог переиграть вратаря экс-нападающий ЦСКА Витинью. Также он принял участие в результативной атаке, раскачав на дриблинге защитника.

 

В другой встрече в серии пенальти Интернасьонал" обыграл "Палмейрас". Ранее в полуфинал турнира вышли "Крузейру" и "Гремиу".

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ