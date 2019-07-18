"Фламенго" вылетел из Кубка Бразилии, Витинью принял участие в голевой атаке и не реализовал пенальти

В ответном матче четвертьфинала Кубка Бразилии "Фламенго" проиграл "Атлетику Паранаэнсе" в серии пенальти - 1:2. Игроки "Фламенго" не реализовали 3 из 4 одиннадцатиметровых удара, в том числе не смог переиграть вратаря экс-нападающий ЦСКА Витинью. Также он принял участие в результативной атаке, раскачав на дриблинге защитника.

Vitinho informa que o atleta Jonathan está oficialmente aposentado. Motivo: veio a óbito pós drible do jogador do Flamengo.pic.twitter.com/WoYBz9IT9C — Rodrigo S. Barbosa (@rodrigobarboss) 18 июля 2019 г.

В другой встрече в серии пенальти Интернасьонал" обыграл "Палмейрас". Ранее в полуфинал турнира вышли "Крузейру" и "Гремиу".