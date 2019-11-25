Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Фламенго» стал чемпионом Бразилии за 4 тура до конца чемпионата

00:26
Теги:

«Гремиу» в выездном матче 34-го тура чемпионата Бразилии победил «Палмейрас» — 2:1. Нападающий гостей Луиз Адриану, ранее выступавший за «Спартак», сыграл второй тайм. После этой встречи «Фламенго» стал недосягаем для преследователей. Накануне команда экс-форварда ЦСКА Витинью выиграла Кубок Либертадорес.

«Фламенго» в шестой раз выиграл чемпионат Бразилии (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир