«Гремиу» в выездном матче 34-го тура чемпионата Бразилии победил «Палмейрас» — 2:1. Нападающий гостей Луиз Адриану, ранее выступавший за «Спартак», сыграл второй тайм. После этой встречи «Фламенго» стал недосягаем для преследователей. Накануне команда экс-форварда ЦСКА Витинью выиграла Кубок Либертадорес.

«Фламенго» в шестой раз выиграл чемпионат Бразилии (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019).