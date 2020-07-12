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«Фламенго» с Витинью выиграл у «Флуминенсе» первый матч финала чемпионата Кариока

12 июля 2020, 23:56
Игрок &quot;Фламенго&quot; Педру. Фото Twitter
Игрок &quot;Фламенго&quot; Педру. Фото Twitter
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«Фламенго» обыграл «Флуминенсе» в первом финальном матче чемпионата штата Кариока — 2:1. В составе победителей 63 минуты отыграл экс-форвард ЦСКА Витинью. На поле команду вывел с капитанской повязкой экс-хабвек «Ювентуса», «Вердера» и сборной Бразилии Диегу Рибас.

Ответная игра состоится на поле «Фламенго» 16 июля.

Чемпионат Кариока

Финал

Первый матч

«Флуминенсе» — «Фламенго» — 1:2 (0:1)

Голы: Педру, 28 (0:1). Эванилсон, 62 (1:1). Мишел, 74 (1:2).

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