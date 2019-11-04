«Фламенго» разгромил «Коринтианс», Витинью отметился шикарным голом

«Фламенго» разгромил «Коринтианс» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Бразилии. В составе победителей хет-трик оформил Бруно Энрике, гол на счету экс-форварда ЦСКА Витинью. В окружении защитников он нанес отличный удар из-за пределов штрафной площади.

«Фламенго», набрав 71 очко, возглавляет турнирную таблицу. За 8 туров до конца чемпионата он опережает ближайшего преследователя на 8 баллов. «Коринтианс» (45) — седьмой.