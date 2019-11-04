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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Фламенго» разгромил «Коринтианс», Витинью отметился шикарным голом

00:11
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«Фламенго» разгромил «Коринтианс» (4:1) в матче 30-го тура чемпионата Бразилии. В составе победителей хет-трик оформил Бруно Энрике, гол на счету экс-форварда ЦСКА Витинью. В окружении защитников он нанес отличный удар из-за пределов штрафной площади.

«Фламенго», набрав 71 очко, возглавляет турнирную таблицу. За 8 туров до конца чемпионата он опережает ближайшего преследователя на 8 баллов. «Коринтианс» (45) — седьмой.

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