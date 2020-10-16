Финал азиатской Лиги чемпионов пройдет в Катаре

Азиатская конфедерация футбола (АФК) совместно с Футбольной ассоциацией Катара утвердили Доху в качестве места проведения финала азиатской Лиги чемпионов. Матч состоится 19 декабря.

Ранее в Катаре были успешно доиграны матчи Западной зоны, по итогам которых первым финалистом турнира стал иранский «Персеполис». С 18 ноября по 13 декабря в Катаре пройдут игры восточной части турнира.

Розыгрыш Лиги чемпионов АФК был прерван в марте в связи с распространением коронавируса.

— Из-за глобальной пандемии и ограничений на передвижение было гораздо сложнее принимать решение о месте проведения финала в этом году, — приводит Верховный комитет по проведению и наследию слова генерального секретаря АФК Дато Джона Виндзора. — К тому же, в отличие от прошлых финалов на этот раз победитель определится только в одном матче, и нам было очень важно убедиться в сохранении принципов честной игры, чтобы ни у одной из команд не было какого-то дополнительного преимущества. Главный приоритет для нас — обеспечение безопасности и здоровья всех участников, поэтому мы хотим поблагодарить Футбольную ассоциацию Катара и власти страны за принятие всех необходимых мер и разработку строгих медицинских протоколов, которые уже помогли успешно завершить игры западной части Лиги чемпионов. Теперь мы с нетерпением ждем возобновления матчей восточной части и финал в Дохе и продуктивного взаимодействия с правительством Катара и футбольной ассоциацией страны.

Три уже построенных стадиона чемпионата мира-2022 в Катаре задействованы для проведения матчей азиатской Лиги чемпионов — арены «Аль-Джануб», «Эдьюкейшн Сити» и «Международный стадион Халифа».