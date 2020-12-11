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Филипе Луис, Тиагу Силва и Паулинью записались на тренерские курсы

02:28

Защитник «Челси» Тиагу Силва, латераль «Фламенгу» Филипе Луис и полузащитник «Гуанчжоу Эверград» Палуинью начали работу над получением тренерских лицензий. Как сообщает Globo Esporte, известные бразильские игроки проходят тренерские курсы в конфедерации футбола Бразилии и в скором времени получат категорию «B».

Все занятия проводятся онлайн из-за правил социальной дистанции. Однако им также придется пройти очный этап обучения, когда это будет возможно.

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