Филипе Луис: «Ради «Фламенго» отказался от предложения «Боруссии»

Защитник «Фламенго» Филипе Луис рассказал, что отказался от ряда предложений в Европе, чтобы вернуться в Бразилию. Он перебрался в бразильский клуб из «Атлетико» как свободный агент.

— У меня на руках было три или четыре предложения, — цитирует Globo Луиса. — Это только в последний момент. А с января по июль их было много, большой список. В последнюю минуту я отказался от ряда серьезных предложений, например, от «Боруссии». Был хороший вариант. Но мне не пришелся по душе. Я не чувствовал особой страсти, когда думал о поездке в «Боруссию». Был даже вариант с «Манчестер Сити» весной. Меня звал в «Лион» Жунинью, но я сказал, что отвечу после Кубка Америки. В итоге они выбрали другой вариант. Из Турции и Китая обращались, но ничего мне не подошло.