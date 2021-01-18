Фил Невилл возглавил клуб Бекхэма «Интер Майами»

Фил Невилл назначен главным тренером «Интера Майами», сообщает официальный сайт клуба MLS. Сегодня специалист покинул женскую сборную Англии, которую возглавлял с 2018 года.

Невилл стал вторым главным тренером в истории основанного в 2018 году клуба. В конце прошлого года должность рулевого команды оставил Диего Алонсо.

Совладельцем «Интера Майами» является многолетний партнер Невилла по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, еще один выпускник знаменитого «Класса 92» Дэвид Бекхэм.

Помимо женской сборной Англии, Невилл также входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» и «Валенсии». В последней он помогал своему старшему брату Гэри Невиллу.

Кроме того, спортивным директором «Интера Майами» сегодня был назначен Крис Хендерсон.