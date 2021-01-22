Фил Невилл объяснил, почему отказался от поездки на Олимпиаду ради работы в США

Новый главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл дал первую конференцию после назначения. Специалист объяснил, почему расторг контракт с женской сборной Англии и принял приглашение клуба MLS за полгода до Олимпиады в Токио.

«Я проделал фантастическую работу и работал с фантастическими людьми, — цитирует Goal Невилла. — Хочу сказать, что я работал с некоторыми лучшими игроками в моей карьере. Мне было жаль прощаться с ними, но думаю, что иногда карьера предоставляет возможности, от которых нельзя отказываться.

Когда возможность появилась, я встретился с моей начальницей в Футбольной ассоциации Сью Кэмпбелл и сказал: «У меня шесть месяцев до конца контракта. Да, у нас впереди Олимпиада, но это слишком большая возможность, чтобы отказываться от нее». Сью не стала вставать у меня на пути. Я хочу поблагодарить ее за то, что она позволила мне следовать за мечтой".

Совладельцем «Интер Майами» является многолетний партнер Невилла по «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм.