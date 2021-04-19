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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

ФИФА выразила неодобрение после создания Суперлиги

03:01
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В ФИФА прокомментировали создание Суперлиги, в которую вошли 12 топ-клубов Европы.

«ФИФА хотела бы пояснить, что она твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие глобального футбола является основной миссией ФИФА.

На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование, будь то национальное, региональное или глобальное, всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения. Более того, руководящие органы футбола должны использовать все законные, спортивные и дипломатические средства для обеспечения того, чтобы это продолжалось.

Таким образом, ФИФА может выразить только свое неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге» за пределами международных футбольных структур и несоблюдение вышеупомянутых принципов.

ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлечённые в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. Конечно же, мы сделаем все необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперед в общих интересах футбола», — приводит заявление ФИФА Mirror.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

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Материалы сюжета: Топ-клубы Европы против УЕФА: идея создания Суперлиги, реформа Лиги чемпионов