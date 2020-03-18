ФИФА создаст рабочую группу для борьбы с коронавирусом

Международная федерация футбола (ФИФА) создаст рабочаю группу, которая будет следить за развитием ситуации с распространением коронавируса, информирует сайт организации. Она постарается выработать общий подход по устранению последствий пандемии.

Решение было принято бюро совета ФИФА во главе с президентом организации Джанни Инфантино.

Напомним, что из-за коронавируса приостановлены большинство национальных чемпионатов, на следующий год перенесен Евро-2020.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 204 255 человек. Умерших — 8 243, выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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