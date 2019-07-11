ФИФА предпримет меры против преемников клубов-должников

ФИФА планирует бороться с преемниками клубов-должников, следует из нового издания дисциплинарного кодекса организации, размещенного на ее официальном сайте.

ФИФА будет накладывать запрет на трансферы клубов, не погашающих свои долги. Также организация будет исполнять все решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Это аргументируется учащением случаев, когда клубы с помощью создания новой организации, являющейся спортивным преемником клуба, пытаются избежать финансовых обязательств перед игроками, командами, тренерами, другими работниками и организациями.

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