ФИФА получила от ВАДА пакет данных московской лаборатории

ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) полный пакет данных московской антидопинговой лаборатории.

— ФИФА приняла участие в вебинаре ВАДА 30 апреля, — сообщили в пресс-службе организации РИА Новости. — Мы можем подтвердить, что 29 мая ВАДА поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом. Мы не можем предоставить более полную информацию на данном этапе.