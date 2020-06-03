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Допинг

ФИФА получила от ВАДА пакет данных московской лаборатории

20:27
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ФИФА получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) полный пакет данных московской антидопинговой лаборатории.

— ФИФА приняла участие в вебинаре ВАДА 30 апреля, — сообщили в пресс-службе организации РИА Новости. — Мы можем подтвердить, что 29 мая ВАДА поделилась с ФИФА полным пакетом дел, поэтому внутренний процесс только начался в соответствии с антидопинговыми правилами и всемирным антидопинговым кодексом. Мы не можем предоставить более полную информацию на данном этапе.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200603/1572426924.html

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