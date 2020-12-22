ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Международная федерация футбола (ФИФА) подала уголовную жалобу в прокуратуру Цюриха против бывшего президента организации Йозефа Блаттера. ФИФА подозревает экс-руководителя федерации и выбранные им компании в нарушающим закон ненадлежащем управлении при работе над музеем ФИФА, сообщает AP.

Музей был открыт в 2016 году после реконструкции офисного здания. Стоимость ремонтных работ составила 140 миллионов долларов. Открытие музея планировалось на 2015 год, но было отложено из-за коррупционного скандала, который привел к уходу Блаттера с поста президента ФИФА.

Блаттер обязал ФИФА заключить договор аренды с компанией-владельцем здания, которой надо выплатить 360 миллионов долларов до 2045 года, что превышает рыночные ставки, по мнению ФИФА. Федерация также отправила материалы по музею в следственную палату комитета по этике ФИФА.

84-летний Блаттер возглавлял ФИФА в течение 17 лет.