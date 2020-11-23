ФИФА отстранила президента Африканской конфедерации футбола

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) и вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Ахмад Ахмад отстранен на 5 лет от любой футбольной деятельности. Он обвиняется в нарушении кодекса этики ФИФА. В частности, 60-летний чиновник злоупотреблял служебным положением и незаконно присваивал средства.

- Расследование поведения Ахмада с 2017 по 2019 год касалось различных вопросов управления Caf, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках CAF с компанией по производству спортивного оборудования Tactical Steel и другие виды деятельности, — говорится в заявлении ФИФА.

Сам Ахмад отрицает вину. Он был избран главой CAF в марте 2017 года, сменив в должности Иссу Аяту. Ранее он заявил о намерении баллотироваться на второй срок.