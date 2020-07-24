ФИФА отстранила на 10 лет главу Федерации футбола Гвинеи-Бисау

ФИФА наложила дисквалификацию на президента Федерации футбола Гвинеи-Бисау Мануаля Насименто, сообщает пресс-служба организации. Насименто отстранен на 10 лет в связи с нарушением кодекса этики ФИФА.

Организация отмечает, что Насименто «нарушил долг по защите физической и психической неприкосновенности человека, ставшего жертвой травли».

Комиссия по этике исследовала видеодоказательства и признала Насименто виновным. Помимо дисквалификации, на него также наложен штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

Насименто возглавлял федерацию с 2012 года и планировал баллотироваться на третий четырехлетний срок.