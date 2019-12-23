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ФИФА оштрафовала Гонконг за свист болельщиков в адрес гимна Китая

23 декабря 2019, 23:55

Федерация футбола Гонконга наказана за поведение болельщиков перед матчем на турнире в Корее, сообщает en24.com. Перед игрой чемпионата Восточной Азии против Китая (0:2) гонконгские фанаты освистали гимн соперников.

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В Гонконге с июня проходят массовые протесты в связи с законопроектом об экстрадиции. В октябре законопроект был отозван, но антикитайские протесты не закончились.

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