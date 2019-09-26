ФИФА объяснили, почему не приняла голоса за Салаха

ФИФА объяснила, почему голоса представителей сборной Египта за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха не были приняты, информирует AP.

Как отмечается, все дело в том, что подписи в листах для голосования сборной Египта были написаны прописными буквами и поэтому считались недействительными. Кроме того, формы для голосования не были подписаны генеральным секретарем. При этом ФИФА связывалась с Египетской футбольной ассоциацией с просьбой правильно заполнить бюллетени.

Напомним, Федерация футбола Египта после получения отчета ФИФА о голосовании направила письмо с требованием объяснить пропажу их голосов в определении лучшего игрока года.

Награду выиграл нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Форвард сборной Египта Салах занял лишь четвертое место.